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Confidencial: Брюссель и Мадрид не знают, как остановить закупки газа из России

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Страны Европейского союза продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на стремление Европы избавиться от энергетической зависимости от России. Об этом пишет испанская газета Confidencial.

Издание отмечает, что Испания и Бельгия не знают, как отказаться от закупок в РФ.

Как указано в статье, в настоящее время Испания является лидером в ЕС по закупкам российского сниженного природного газа. В частности, королевство увеличила закупки этого топлива на 84% с марта прошлого года.

По данным энергетической компании Enagas («Энагас»), за январь и февраль 2023 года объем приобретенного Испанией российского газа вырос на 172% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как отмечает Confidencial, на эту ситуацию реагируют как в Мадриде, так и в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Испании Тереза Рибера 14 марта разослала импортерам сжиженного природного газа (СПГ) в стране письмо, в котором призвала отказаться от новых контрактов с Россией.

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