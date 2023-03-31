Confidencial: Брюссель и Мадрид не знают, как остановить закупки газа из России

Страны Европейского союза продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на стремление Европы избавиться от энергетической зависимости от России. Об этом пишет испанская газета Confidencial.

Издание отмечает, что Испания и Бельгия не знают, как отказаться от закупок в РФ.

Как указано в статье, в настоящее время Испания является лидером в ЕС по закупкам российского сниженного природного газа. В частности, королевство увеличила закупки этого топлива на 84% с марта прошлого года.

По данным энергетической компании Enagas («Энагас»), за январь и февраль 2023 года объем приобретенного Испанией российского газа вырос на 172% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как отмечает Confidencial, на эту ситуацию реагируют как в Мадриде, так и в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Испании Тереза Рибера 14 марта разослала импортерам сжиженного природного газа (СПГ) в стране письмо, в котором призвала отказаться от новых контрактов с Россией.