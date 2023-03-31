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«Ъ» сообщил, что в России стали реже открываться новые рестораны

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«Газета.Ru»

В третьем квартале 2022 года в России было открыто 7,5 тыс. новых ресторанов. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее показатель сократился на 11%. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

«…Ситуация на ресторанном рынке по-прежнему далека от стабильного, говорят данные «Контур.Фокуса» по открытию новых предприятий отрасли. В третьем квартале 2022 года по всей стране появилось 7,5 тыс. таких юрлиц, что на 11% меньше год к году», — следует из статьи.

В сервисе отметили, что это может говорить о том, что на индустрию продолжает влиять снижение покупательской способности и рост среднего чека в заведениях общепита из-за подорожания продуктов питания.

Также участники рынка рассказали газете об увеличении затрат на открытие новых реторанов на 20-30% и росте сроков окупаемости проектов. Возникают и проблемы с поставками зарубежного оборудования, указали участники рынка.

Некоторые эксперты связали тренд с событиями осени прошлого года, когда на фоне частичной мобилизации часть рестораторов релоцировалась в другие страны, а на запуск ресторана требуется 3-5 месяцев.

В то же время «Контур.Фокус» зафиксировал резкое увеличение новых заведений общепита, больше всего — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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