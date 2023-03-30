Центробанк не станет оценивать физлиц с помощью «светофорной» антиотмывочной платформы

В настоящее время руководство Центробанка (ЦБ) не рассматривает возможность подключения физических лиц к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на слова представителя валютного регулятора.

Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» заработала на внутреннем российском рынке с 1 июля 2022 года. В настоящее время к ней подключены все российские банки. Основная задача платформы — оценить степень риска юридических лиц и предпринимателей. Платформа работает по так называемому «светофорному» принципу, при котором «красная» зона является самой опасной, «желтая» сигнализирует о необходимости кредитной организации привлечь пристальное внимание к клиенту, а «зеленая» считается наиболее безопасной, уточняется в статье.

«Несмотря на то, что платформа за полгода работы продемонстрировала свою эффективность, на данный момент вопрос о включении в ее периметр физических лиц не стоит. Принимать такое решение можно только после широкого общественного обсуждения», — пояснил представитель ЦБ.

30 марта директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский заявил, что благодаря антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» всего за несколько месяцев был предотвращен вывод свыше 50 млрд рублей в теневой сектор. При этом число отказов для клиентов высокого уровня риска возросло в четыре раза, а для представителей «зеленой» зоны — сократилось почти на треть (30%).