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Центробанк не станет оценивать физлиц с помощью «светофорной» антиотмывочной платформы

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

В настоящее время руководство Центробанка (ЦБ) не рассматривает возможность подключения физических лиц к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на слова представителя валютного регулятора.

Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» заработала на внутреннем российском рынке с 1 июля 2022 года. В настоящее время к ней подключены все российские банки. Основная задача платформы — оценить степень риска юридических лиц и предпринимателей. Платформа работает по так называемому «светофорному» принципу, при котором «красная» зона является самой опасной, «желтая» сигнализирует о необходимости кредитной организации привлечь пристальное внимание к клиенту, а «зеленая» считается наиболее безопасной, уточняется в статье.

«Несмотря на то, что платформа за полгода работы продемонстрировала свою эффективность, на данный момент вопрос о включении в ее периметр физических лиц не стоит. Принимать такое решение можно только после широкого общественного обсуждения», — пояснил представитель ЦБ.

30 марта директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский заявил, что благодаря антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» всего за несколько месяцев был предотвращен вывод свыше 50 млрд рублей в теневой сектор. При этом число отказов для клиентов высокого уровня риска возросло в четыре раза, а для представителей «зеленой» зоны — сократилось почти на треть (30%).

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