Reuters: ОПЕК+ не будет изменять план по добыче нефти на встрече 3 апреля

Комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля не станет выносить рекомендацию об изменении действующего плана по добыче нефти, сообщает Reuters.

По данным агентства, изменения в политике альянса по добыче нефти пока маловероятны.

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Сальман Аль Сауд обсудили на встрече в Эр-Рияде ситуацию на мировом рынке нефти и соглашение ОПЕК+.

В публикации отмечается, что Новак и бен Сальман обсудили усилия ОПЕК+ по обеспечению стабильности и баланса на рынке нефти. Кроме того, стороны подтвердили приверженность решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с) с ноября, которое было принято на встрече альянса в октябре.

Бен Сальман заявил, что энергетические компании Саудовской Аравии сократят добычу нефти, если западные страны установят предельные цены на сырье из ближневосточной страны.