Оценка роста экономики США ухудшилась до 2,6% в четвертом квартале 2022 года

Экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6%, что на 0,1% хуже предыдущего прогноза на 0,1%. Об этом сообщает Министерство торговли страны.

Согласно данным ведомства, в третьем квартале 2022 года ВВП США вырос на 3,2%. При этом ухудшение оценки в четвертом квартале произошло из-за изменения динамики экспорта и потребительских расходов.

В отчете указали, что потребительские расходы в США в четвертом квартале прошлого года поднялись на 1% (предыдущий прогноз 1,4%). А траты на услуги увеличились на 1,6%, а не на 2,4%. Инвестиции бизнеса в капитал выросла на 4%, а государственные расходы поднялись на 3,8%.

В ведомстве добавили, что за весь прошлый год американская экономика смогла подняться на 2,1%. При этом годом ранее темпы роста ВВП были куда быстрее и составили 5,9%.

29 марта президент США Джо Байден заявил, что банковский кризис в Соединенных Штатах еще не закончился, однако американские власти смогли взять ситуацию под контроль. В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что Байден подчеркнул, что что американские власти «сделали то, что было нужно» для стабилизации ситуации. Он также выразил уверенность, что «обстановка становится более спокойной».