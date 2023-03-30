Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Об этом российский лидер заявил на церемонии открытия новых фармацевтических производств, в которой принял участие по видеосвязи, передает ТАСС.

По словам Путина, важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, а также укрепить независимость от зарубежных поставщиков — особенно тех, которые создают «немало трудностей».

Российский президент отметил, что для достижения этих целей необходимо модернизировать оборудование и строить новые производства, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров. Президент также поручил улучшать подготовку специалистов, технологов, фармацевтов и провизоров, подчеркнув, что государство при этом продолжит развивать механизмы поддержки отрасли.

В конце февраля в Министерстве науки и высшего образования РФ рассказали, что сотрудники научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР) усовершенствовали технологию получения лекарственной субстанции флакозид из листьев бархата амурского для лечения вирусов гепатита А, В и С, простого острого и рецидивирующего герпеса различной локализации, ветряной оспы и кори.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях