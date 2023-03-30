Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Об этом российский лидер заявил на церемонии открытия новых фармацевтических производств, в которой принял участие по видеосвязи, передает ТАСС.

По словам Путина, важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, а также укрепить независимость от зарубежных поставщиков — особенно тех, которые создают «немало трудностей».

Российский президент отметил, что для достижения этих целей необходимо модернизировать оборудование и строить новые производства, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров. Президент также поручил улучшать подготовку специалистов, технологов, фармацевтов и провизоров, подчеркнув, что государство при этом продолжит развивать механизмы поддержки отрасли.

В конце февраля в Министерстве науки и высшего образования РФ рассказали, что сотрудники научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР) усовершенствовали технологию получения лекарственной субстанции флакозид из листьев бархата амурского для лечения вирусов гепатита А, В и С, простого острого и рецидивирующего герпеса различной локализации, ветряной оспы и кори.