Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 84 рублей впервые с 20 апреля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 15:28 по московскому времени, курс евро вырос на 0,24%, до 84,005 рублей.

Курс доллара снизился до 77,11 рублей.

26 марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что рубль на следующей неделе будет постепенно укрепляться и торговаться в диапазоне 75–79 за доллар.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев отмечал, что курс доллара и евро в апреле поменяется несильно, но возможны небольшие колебания в пределах 2-3 руб. По его словам, курсы валют в апреле будут меняться из-за влияния напряженных отношений между Западом и Россией, которые помогают укреплению доллара и евро. Также на ситуацию будет влиять банковский кризис в США и Европе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях