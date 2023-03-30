Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 84 рублей впервые с 20 апреля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 15:28 по московскому времени, курс евро вырос на 0,24%, до 84,005 рублей.

Курс доллара снизился до 77,11 рублей.

26 марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что рубль на следующей неделе будет постепенно укрепляться и торговаться в диапазоне 75–79 за доллар.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев отмечал, что курс доллара и евро в апреле поменяется несильно, но возможны небольшие колебания в пределах 2-3 руб. По его словам, курсы валют в апреле будут меняться из-за влияния напряженных отношений между Западом и Россией, которые помогают укреплению доллара и евро. Также на ситуацию будет влиять банковский кризис в США и Европе.