Футболист «Спартака» отказался возвращаться в клуб

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев, который в сезоне-2025/26 на правах аренды выступает за «Локомотив», принял решение остаться в стане «железнодорожников» до конца сезона. Об этом сообщает «Мутко против».

По информации источника, согласно договору аренды «Спартак» мог отозвать футболиста до 31 декабря 2025 года при его согласии, однако Пруцев вместе с агентом решили доиграть чемпионат в «Локомотиве».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пруцев провел 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

