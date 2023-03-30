Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финская Nokian Tyres прекратила все операции в России после продажи активов «Татнефти»

close
100%
Nokian Tyres

Производитель шин для сложных климатических условий из Финляндии Nokian Tyres объявил о полном прекращении своей деловой активности на территории России после завершения сделки по продаже российской части своего бизнеса нефтяной компании «Татнефть». Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на главной странице своего сайта.

«Nokian Tyres завершила продажу своего предприятия в России ПАО «Татнефть» после завершения регистрационных формальностей в РФ. Теперь Nokian Tyres прекратила всю свою деятельность в России», — отметили в организации.

Nokian Tyres вела деятельность в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании производили в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» составляло около 20% от чистых продаж компании.

Nokian Tyres решила полностью покинуть российский рынок в июне 2022 года. «Татнефть» купила все активы финской компании в России, включая завод во Всеволожске (Ленинградская область), мощностью 16 млн шин в год. Сумма сделки составила €285 млн.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» на основе данных «Обзора по товарной категории шины», подготовленного ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») написала, что в России объем продаж шин в 2022 году сократился на 14,9%, составив 35,1 млн штук.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях