«Циан»: цены на вторичное жилье в Москве перестали падать

Снижение цен на вторичном рынке недвижимости Москвы прекратилось, подобная тенденция ожидается и в ближайшие месяцы. При этом спрос на подобные объекты в России по-прежнему остается менее активным, чем в прошлом году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитиков компании «Циан».

«На вторичном рынке недвижимости РФ продолжается ценовая стагнация. В Москве, где «квадрат» почти год медленно дешевел, снижение цен прекратилось. Сохранение нынешних тенденций ожидается и в ближайшие месяцы. Пока что предпосылок для существенного роста цен нет», — заявили в «Циан».

В компании также добавили, что объемы предложения на вторичном рынке недвижимости России к настоящему времени значительно опережают прошлогодние показатели. Однако цены в данном сегменте жилья продолжают медленно увеличиваться шестой месяц подряд — по итогам февраля 2023 года этот показатель вырос еще на 0,6%, заключили в «Циан».

27 марта заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин заявил, что не стоит ждать падения стоимости квадратного метра жилья в России. Это обусловлено тем, что за последнее время выросла стоимость на ряд позиций стройматериалов, увеличилось в цене и проектное финансирование.