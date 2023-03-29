Минсельхоз не получал данные о прекращении компаниями Viterra и LDC экспорта зерна из РФ

Минсельхоз России не получал информацию о прекращении компаниями Viterra и LDC экспорта российского зерна, говорится в сообщении министерства.

«В настоящее время информация о прекращении компаниями Viterra и LDC экспорта российского зерна в Минсельхоз России не поступала», — сообщили в министерстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара заинтересована в переработке российского зерна в муку для последующей ее отправки в страны Африки.

По итогам переговоров с президентом Турции Каталиной Новак, которая прибыла в Турцию с официальным визитом, Эрдоган заявил, что 44% зерна, поступающего по черноморскому зерновому коридору, идет в Европу и президент РФ Владимир Путин «возражает против этого».

Турецкий лидер подчеркнул, что предложил президенту России перерабатывать российское зерно в муку и отправлять в наименее развитые страны.