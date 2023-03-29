КСП Петербурга закупит 87 пар наручных часов на 554 тысячи рублей

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга планирует закупить 20 мужских и 67 женских пар часов на общую сумму в 554 тыс. руб., передает «Мойка78» со ссылкой на соответствующий лот, опубликованный на портале госзакупок. Уточняется, что поставщики могут подать заявку до 3 апреля 2023 года.

Согласно контрактной документации, часы светло-серого цвета с символикой КСП Петербурга и темно-синим ремешком будут предназначены для представительских целей. Корпус будет выполнен из нержавеющей стали. Его диаметр в мужской версии составит 41 мм, в женской — 31 мм.

Поставлять товар нужно будет в картонном белом чехле. Заказчик получит часы в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что власти российских регионов с января по середину марта 2023 года в рамках программы капитального ремонта жилых домов закупили 4,8 тыс. лифтов на общую сумму 17,1 млрд руб., что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.