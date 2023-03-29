Глава Минфина США Йеллен заявила, что американское влияние остро чувствуется на Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что из всей международной финансовой помощи, которую США оказывают иностранным государствам, влияние Вашингтона острее всего ощущается на Украине. Ее слова приводит Bloomberg.

«Возможно, нет места, где наше влияние чувствуется более остро, чем в Киеве», — сказала Йеллен.

Об этом она сказала на слушаниях к выступлению в палате представителей конгресса США.

По словам Йеллен, предложения администрации американского лидера Джо Байдена по расходам на международную финансовую помощь и инвестиционные программы позволяют усилить роль США и укрепить интересы страны в области безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не одержит верх в конфликте с Россией без поддержки США. По словам Зеленского, успех его страны в конфликте в значительной степени обусловлен международной военной поддержкой, особенно от Соединенных Штатов и Западной Европы.