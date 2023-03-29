Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голикова заявила, что 3,6 млн российских граждан вышли из-за черты бедности с 2017 года

close
100%
РИА «Новости»

Более 3,5 млн россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Татьяну Голикову.

«За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан», — пояснила Голикова.

В среду, 29 марта, Голикова приняла участие в совещании членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь Путин, открывая совещание с членами правительства, подчеркнул, что низкий уровень безработицы не означает решение всех сложностей на рынке труда.

По словам главы государства, сейчас есть вопросы к качеству рабочих мест.

Ранее Минтруд усовершенствовал расчет заработка для пособия по безработице.

Также в Минэкономразвития утверждали, что роста безработицы в 2023 году не ожидается.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях