Голикова заявила, что 3,6 млн российских граждан вышли из-за черты бедности с 2017 года

Более 3,5 млн россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Татьяну Голикову.

«За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан», — пояснила Голикова.

В среду, 29 марта, Голикова приняла участие в совещании членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь Путин, открывая совещание с членами правительства, подчеркнул, что низкий уровень безработицы не означает решение всех сложностей на рынке труда.

По словам главы государства, сейчас есть вопросы к качеству рабочих мест.

Ранее Минтруд усовершенствовал расчет заработка для пособия по безработице.

Также в Минэкономразвития утверждали, что роста безработицы в 2023 году не ожидается.