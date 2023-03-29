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Haqqin: усиление взаимодействия РФ и КНР может спровоцировать крах процессов глобализации

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Mark Schiefelbein/AP

Укрепление торговых связей России и Китая может привести к краху процессам глобализации, на смену которым может прийти биполярная система. Об этом пишет Haqqin.

Одновременно с ослабеванием американо-китайских внешнеэкономических связей товарооборот России и Китая вырос в годовом исчислении на 25,9%, превысив $33,68 млрд. Поставки китайских товаров в РФ поднялись на 19,8%, составив около $15,03 млрд. Импорт же российских товаров в Поднебесную вырос сразу на 31,3% – до $18,65 млрд. Все это говорит о том, что процессы глобализации начинают рушиться, на смену которым приходит биполярная система отношений.

В публикации указали, что общее ухудшение экономических связей Китая с Западом может говорит об усиливающейся фрагментации мира. То есть мировое сообщество постепенно начинает разделять за блоки Востока и Запада.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением о том, что РФ может оказаться под серьезным влиянием Китая. Также глава российского государства отметил, что РФ понимает, в каком мире она живет, и очень дорожит своими отношениями с КНР.

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