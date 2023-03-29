Грузоперевозки РЖД в I квартале сохраняются на уровне 2022 года

Глава РЖД Олег Белозеров в ходе заседания в Совете Федерации заявил, что грузоперевозки по сети РЖД в I квартале сохраняются на уровне 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Белозерова, в первом квартале 2023 года набранный темп работ сохраняется.

По информации агентства, погрузка РЖД за январь-март 2022 г. составила 307,9 млн тонн. В компании прогнозировали снижение погрузки на 2,5%.

Ранее холдинг «Российские железные дороги» обратился в Совет Европы с запросом об отмене санкций.

По словам Белозерова, в ответе Совета Европы говорится, что санкционные ограничения призваны «максимизировать давление» на правительство России. Глава компании обратил внимание, что в прямом ответе утверждается о намерении добиться влияние на российские власти.

До этого США ввели санкции против членов совета директоров РЖД, включая Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко.