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РЖД ожидает поставок полностью российского аналога «Ласточки» во второй половине 2023 года

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Михаил Голенков/РИА Новости

Генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что РЖД ожидает поставок полностью российского аналога электропоезда «Ласточка» во второй половине 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов на 2025 году», — заявил Белозеров.

Также Белозеров сообщил, холдинг «Российские железные дороги» обратился в Совет Европы с запросом об отмене санкций.

15 февраля стало известно, что государственный холдинг «Российские железные дороги» рассчитывает в этом году получить 880 новых пассажирских вагонов. Кроме того, холдинг собирается увеличить количество вагонов с «детскими купе» на 160 штук — до 400 вагонов. 17 февраля стало известно, что РЖД планирует приобрести в 2023 году более 600 локомотивов.

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