Индийский авиаперевозчик Air India не намерен прекращать совершение полетов над территорией России, поскольку «так дуют ветры». Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Кэмпбелл Уилсон.

По словам главы организации, перевозчик будет и дальше осуществлять полеты над Россией, в том числе после того, как будет расширена его деятельность. В ответ на это представитель СМИ упрекнул его в том, что компании придется платить крупные суммы в бюджет России, что предполагает авиатранзит над территорией государства.

Бизнесмен ответил на это напоминанием о том, что европейские страны продолжают совершать покупку российских нефти и гази на фоне ведения Россией спецоперации на территории Украины.

Глава авиакомпании подчеркнул, что подобный маршрут представляется наиболее экономичным, в том числе в связи с тем, как дуют ветры.

«Компания открыта для полетов над Россией в Великобританию и США, если так будут дуть ветры и это будет наиболее экономично», — заявил он в интервью The Daily Telegraph.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в соответствии с итогами прошлого года, Российская Федерация направила в Индию в десятки раз больше нефти в сравнении с размерами поставок 2021 года.