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Глава Air India Уилсон ответил на упреки в полетах над РФ фразой «так дуют ветры»

Индийский авиаперевозчик Air India не намерен прекращать совершение полетов над территорией России, поскольку «так дуют ветры». Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Кэмпбелл Уилсон.

По словам главы организации, перевозчик будет и дальше осуществлять полеты над Россией, в том числе после того, как будет расширена его деятельность. В ответ на это представитель СМИ упрекнул его в том, что компании придется платить крупные суммы в бюджет России, что предполагает авиатранзит над территорией государства.

Бизнесмен ответил на это напоминанием о том, что европейские страны продолжают совершать покупку российских нефти и гази на фоне ведения Россией спецоперации на территории Украины.

Глава авиакомпании подчеркнул, что подобный маршрут представляется наиболее экономичным, в том числе в связи с тем, как дуют ветры.

«Компания открыта для полетов над Россией в Великобританию и США, если так будут дуть ветры и это будет наиболее экономично», — заявил он в интервью The Daily Telegraph.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в соответствии с итогами прошлого года, Российская Федерация направила в Индию в десятки раз больше нефти в сравнении с размерами поставок 2021 года.

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