Байден заявил, что банковский кризис в США еще не закончился, но ситуация под контролем

Президент США Джо Байден заявил, что банковский кризис в Соединенных Штатах еще не закончился, однако американские власти смогли взять ситуацию под контроль. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер считает, что трудности в банковском секторе «еще не кончились». «Мы очень внимательно следим», — отметил он.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что Байден подчеркнул, что что американские власти «сделали то, что было нужно» для стабилизации ситуации. Он также выразил уверенность, что «обстановка становится более спокойной».

Накануне стало известно, что регулирующие органы в США могут подвергнуться острым вопросам со стороны комитетов Конгресса по поводу быстрого краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank в начале марта.

Ранее президент федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявлял в эфире CBS News, что проблемы банковской системы США могут приблизить экономику страны к рецессии.

10 марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов сообщала о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.