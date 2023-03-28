Вице-премьер РФ Новак обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто поставки энергоносителей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ходе переговоров по телефону с российским вице-премьером Александром Новаком договорился о продолжении бесперебойных поставок венгерской стороне нефти и газа.

«Александр Новак заверил нас, что, несмотря на международные санкции, российская сторона сможет провести ремонтные работы на газопроводе «Турецкий поток», так что в ближайший период поставки газа в Венгрию будут бесперебойными», — написал Сийярто.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком заверил его в намерении венгерской стороны и далее блокировать санкции против ядерной энергетики России.

До этого глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет отказываться от сотрудничества с Россией в энергетической области.