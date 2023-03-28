Основателю криптобиржи FTX предъявили обвинение в подкупе китайских чиновников

Основателю и экс-главе криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение в сговоре с целью подкупа одного или нескольких китайских чиновников для разморозки счетов своего хедж-фонда. Об этом сообщило «Прайм».

«Прокуратура Нью-Йорка обвинила предпринимателя в присвоении клиентских средств. Ранее ему были предъявлены уголовные обвинения по 12 пунктам. За это бизнесмену грозит до 155 лет лишения свободы. Бэнкман-Фрид отвергает обвинения и отпущен под залог в $250 млн. Процесс по его делу назначен на октябрь», — говорится в материале.

24 февраля прокуратура США выдвинула официальные обвинения в отношении Бэнкмана-Фрида. Ему вменяются действия, подпадающие под 12 уголовных статей, включая мошенничество и создание преступного сообщества. Как отметили прокуроры, Бэнкман-Фрид вступил в сговор с двумя другими бывшими руководителями FTX, чтобы пожертвовать десятки миллионов долларов влиятельным конгрессменам. Это делалось, чтобы конгрессмены приняли законодательство, благоприятное для компании. По словам прокуроров, пожертвования были незаконными, так как делались за счет корпоративных средств, что часто позволяло обходить лимиты взносов. В результате Бэнкман-Фрид стал одним из крупнейших доноров кампании Демократической партии на промежуточных выборах 2022 года.

Экс-глава FTX был арестован 12 декабря 2022 года на Багамских островах и находился под стражей в тюрьме Фокс Хилл, сообщало РБК. 21 числа он был экстрадирован в США под охраной ФБР. 21 декабря стало известно, что двое других руководителей обанкротившихся компаний из группы FTX, экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ванг, признали себя виновными и сотрудничают со следствием. В соответствии с судебными документами, поданными 22 декабря, детали их сотрудничества держались в секрете до тех пор, пока Бэнкман-Фрид не покинул Багамы.