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Министр энергетики Украины заявил о возможностях экспорта электроэнергии в Европу

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Depositphotos

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о возможностях экспорта электроэнергии в Европу благодаря профициту, сообщают украинские СМИ.

«Сейчас у нас есть профицит генерации в энергосистеме, поэтому есть возможность для экспорта электроэнергии в европейские страны. Это взаимовыгодный процесс, поскольку Европа может получать электроэнергию по приемлемым ценам, а украинские генерирующие компании могут зарабатывать средства, в том числе для восстановления мощностей», — заявил Галущенко.

Ранее в Ровненской областной военной администрации проинформировали, что во вторник, 28 марта, в четырех районах региона начали действовать экстренные отключения света.

Кроме того, в ДТЭК сообщили о введении стабилизационных отключений света в Киеве и Киевской области. До этого подобные меры применялись в Житомирской области из-за значительного повреждения линий электропередачи.

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