NYT: города в Китае погрязли в долгах, но продолжают тратить деньги

Китай в течение многих лет стремился к росту государственных расходов, отчего многие города по всей стране погрязли в долгах, но все также продолжают тратить деньги. Об этом пишет газета The New York Times.

В публикации привели в пример китайский муниципалитет Шанцю. Несмотря на то, что долги региона уже значительно превышают его доходы, в планах на ближайшее десятилетие стоит увеличение расходов на расширение инфраструктуры. Так, строится больше автотрасс, железных дорог и промышленных парков, хотя экономическая отдача от этой деятельности становится более скудной.

По данным газеты, многие годы местным властям завидовали не только в Китае, но и в других регионах мира. Речь идет о том, что тратились просто колоссальные ресурсы для строительства инфраструктуры. Однако сейчас из-за сложностей в мировой экономике, в том числе вызванной пандемией коронавируса, предприятия стали платить меньше налогов, а застройщики менее активно покупают землю.

По мнению экспертов рынка, чрезмерные заимствования местных властей на расширение инфраструктуры усложняют рост экономики, загоняя ее в тупик. Но при этом чиновники заинтересованы в этих проектах, так как они дают немедленную отдачу в виде новых рабочих мест.

21 февраля агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков компаний BloombergNEF и Baidu сообщило, что постепенное восстановление экономики Китая после затяжных новогодних каникул по Лунному календарю привело к значительному уплотнению дорожного трафика. За последнее время увеличились потребительские затраты граждан в магазинах и ресторанах, однако устойчивый экономический рост КНР по-прежнему находится под вопросом из-за кризиса в сфере недвижимости.