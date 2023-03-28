Транзит российского газа через Украину вновь вырос до 42,2 млн кубометров в сутки

Транзит природного газа из России через территорию Украины в Европу к 28 марта вновь вырос до 42,2 млн кубометров после снижения транспортируемых объемов топлива в конце прошлой недели. Как и прежде, энергоресурс поступает через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя энергетического холдинга «Газпром» Сергея Куприянова.

«Газпром» подает российский газ для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,2 млн кубометров на 28 марта. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — заявил Куприянов.

Отказ от приема заявки холдинга на транзит газа через «Сохрановку» власти Украины объясняли тем, что данная газоизмерительная станция в настоящее время фактически находится под контролем российских сил. По этой причине подача топлива по этому маршруту не представляется возможной.

В итоге заявленные 42,2 млн кубометров газа сейчас являются максимально возможным объемом для транзита с учетом всех действующих технических ограничений. Разрешение на подачу топлива через «Сохрановку» позволила бы увеличить совокупный поток российского газа по территории Украины на более чем 30 млн кубов в сутки, заключается в заметке.

26 марта агентство ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома» сообщило, что российский энергетический холдинг подает газ для стран Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в объеме 37,3 млн кубометров. Заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной.