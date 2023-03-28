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«Ъ»: фармкомпания Eli Lilly захотела продать бизнес в РФ швейцарской Swixx Biopharma

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Darron Cummings/AP

Американский фармпроизводитель Eli Lilly решил покинуть российский рынок и передать управление бизнесом своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибутору Swixx Biopharma. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По словам источников издания, американская компания может передать свой бизнес в стране в управление швейцарской Swixx Biopharma. Подготовка к этому процессу началась в конце февраля со смены топ-менеджмента в представительстве компании. При этом часть сотрудников могут перейти в новую структуру, которую Swixx Biopharma намерена создать для дистрибуции препаратов Eli Lilly в России.

Еще один источник газеты на рынке добавил, что передача Eli Lilly Swixx Biopharma является попыткой сохранения основной части выручки в коммерческом сегменте. Кроме того, такая передача позволит компании снова вернуться на российский рынок, если геополитическая обстановка изменится.

Эксперты рынка указали, что в рамках госзакупок Eli Lilly поставляет инсулин «Лизипро». Однако в прошлом году объем контрактов у компании был на 31% ниже, чем в 2021 году. Одновременно с этим у второго поставщика инсулина, российской компании «Герофарма», объем заказов вырос на 3,8%. Кроме того, некоторые виды инсулина Eli Lilly могут быть заменены аналогами из России.

Ранее во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что активы германского химико-промышленного концерна Henkel на внутреннем российском рынке могут приобрести акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда «Эльбрус капитал».

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