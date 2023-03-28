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Швейцарский банк Credit Suisse заявил, что ожидает завершения слияния с UBS к концу года

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Global Look Press

Швейцарский банк Credit Suisse ожидает, что слияние с UBS должно завершиться к концу 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полученное письмо банка, направленное клиентам.

В письме отметили, что в результате слияния два глобальных банка будут объединены «со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга».

Credit Suisse в стандартном режиме продолжит свою работу. При этом клиентам кредитной организации не нужно что-либо делать или предпринимать, так как для них ничего не меняется.

В тексте уточнили, что договора и банковские продукты не меняются. Кроме того, все продукты, связанные со счетами и картами работают в обычном режиме.

27 марта председатель национального банка Саудовской Аравии Аммар аль-Худаири подал заявление об отставке, так как его слова спровоцировали снижение стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse.

До этого парламент Швейцарии начал расследование в связи с приобретением банка Credit Suisse его конкурентом UBS и государственной помощью в этом приобретении.

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