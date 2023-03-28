Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РБК: Минфин запланировал сокращение числа казенных госучреждений в России

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

В рамках мер по повышению эффективности управления бюджетными расходами Министерство финансов (Минфин) намерено подготовить и представить в правительство предложения по сокращению численности федеральных казенных учреждений, расположенных на территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на положения проекта итогового доклада ведомства за 2022 год.

«Минфин планирует подготовить и представить в правительство предложения «по сокращению численности федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации». Мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами», — говорится в материале.

При этом размер бюджетных расходов на зарплаты сотрудникам казенных учреждений останется на прежнем уровне. Это будет сделано с целью стимулирования «повышения уровня оплаты их труда», заключается в статье.

27 марта издание РБК со ссылкой на проект итогового годового доклада ведомства сообщило о намерении Министерства финансов (Минфина) провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки для государственных служащих и чиновников. При этом данная инициатива предполагает субсидирование процентной ставки, а не предоставление единовременных выплат для данных категорий работников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть