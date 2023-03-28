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СМИ: в России планируют включить в тарифы на ЖКУ установку умных счетчиков

«Известия»: Минстрой предложил включить установку «умных» счетчиков в тарифы на ЖКУ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ направило в правительство предложение включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла. Об этом сообщает газета «Известия».

В докладе министерства говорится, что внедрение «умных» счетчиков на всех этапах учета ресурсов необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ. Обязанность по их установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги, все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ.

Для этого Минстрой предлагает закрепить в качестве основания для «превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета».

Внести изменения в законы и нормативные акты для подготовки правовой основы для нововведений планируют в 2024 году, согласно плану министерства. С 2025 года должен начаться переход на такие счетчики в нежилых зданиях, а с 2027 года — в жилых.

Источник газеты в аппарате правительства заявил, что вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления опыта в сфере электроснабжения и только после проведения анализа увеличения тарифов из-за этого.

Этапность и сроки реализации анализа тарифной нагрузки и дальнейшего согласования будут определены по итогам совместной работы заинтересованных ведомств, отметили в Минэнерго, комментируя предложение Минстроя.

Ранее сообщалось, что в России предложили изменить систему сбора платы за жилищно-коммунальные услуги.

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