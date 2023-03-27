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Аналитик Кауфман заявил, что Европа не может отказаться от поставок нефти по «Дружбе»

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Depositphotos

Центральная Европа из-за своего географического положения практически не может отказаться от поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом РИА Новости заявил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Из-за отсутствия выхода к морю потребителям российской нефти в Центральной Европе особенно сложно отказаться от поставок из РФ, из-за чего они не сделали этого ранее и, скорее всего, не сделают и сейчас», — отметил Кауфман.

По его словам, при сохранении текущей геополитической обстановки Россия может потерять эти поставки. Однако это может случиться лишь через несколько лет.

24 марта газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых со статистикой Министерства энергетики России писала, что поставки нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в европейские страны в феврале 2023 году сократились втрое относительно февраля 2022 года и составили 939,3 тыс. тонн.

До этого издание Politico писало, что значительные объемы нефти из России продолжают поступать на рынок Евросоюза (ЕС) через посредников, которые являются «широко открытым» черным ходом для российского топлива. Эксперты рынка сошлись во мнении, что один из возможных маршрутов поставок в Европу лежит через Азербайджан.

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