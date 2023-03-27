В Кремле оценили вопрос о получении РФ компенсаций за диверсии на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает оправданным предъявление РФ требований о компенсации ущерба в результате диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» после установления виновных.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва со временем может поднять вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов системы «Северный поток».

«Если речь идет все-таки, скажем так, о саботаже со стороны одного или нескольких государств, — а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государств и специальных государственных служб со всем их потенциалом, — тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.

Но при этом Песков подчеркнул, что для начала необходимо установить ответственного за диверсии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.