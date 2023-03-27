МИД РФ: дальнейшая судьба «Северных потоков» пока не ясна

Какое будущее ждет газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», пока не ясно. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

По его словам, специалисты заверили, что нитки, поврежденные в результате произошедших в сентябре прошлого года терактов, могут быть восстановлены. Повреждения произошли на глубине около 100 метров, что позволяет с технической точки зрения производить ремонтные работы. Однако, отметил дипломат, для этого требуются политические и экономические предпосылки.

«Нынешние действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере», — заявил Биричевский.

В этом же интервью Биричевский заявил, что РФ со временем может поднять вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов системы «Северный поток».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.