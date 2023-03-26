Вучич: Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа в своей части подземного хранилища «Банатский двор». Об этом он сообщил телеканалу Pink.

Он добавил, что сейчас у Сербии 520 млн кубометров газа, сербские власти планируют довести его до 700 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что если Сербия решится ввести санкции против России, то «на бумаге» она потеряет совсем немного, а в действительности же может лишиться поставок газа.

Если Евросоюз сможет надавить на Сербию и страна введет санкции против России, то она потеряет важного внешнеполитического партнера.

Кроме того, Сербия полностью зависит от поставок газа из РФ. Например, в 2020 — 2021 годах страна приобрела российского газа на $462 млн, а сумма закупки нефти и минеральных масел составила $331 млн. Также Сербия активно покупает у России железо, табачные экстракты, сигареты, минеральные удобрения, карбамид, детали для самолетов и вертолетов.