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Россия вошла в топ-5 стран мира по использованию китайского юаня в международной торговле

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Depositphotos

Среди топ-5 стран мира по использованию китайского юаня в международной торговле Россия заняла четвертое место в феврале. Информация об этом содержится в отечете международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Впереди России — Великобритания, Сингапур и США. Как отметила газета Financial Times, до 24 февраля 2022 года России не входила даже в топ-15.

По словам основателя компании HELPYOU Наталья Ревенко, еще год назад россияне считали юань «экзотической валютой», однако теперь используют ее для различных операций, в том числе которые не связаны с Китаем.

Накануне пресс-служба российского Центробанка сообщила, что юань вошел в топ-3 самых популярных у россиян валют для сбережений. По данным Банка России, самая востребованная у россиян валюта для сбережений по-прежнему — рубль.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил о необходимости и дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах, а также отметил готовность Москвы переходить на юани в торговле с другими странами.

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