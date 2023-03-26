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Юрист: выплату пенсии россиянам могут прекратить по ряду оснований

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Адвокат Игорь Ветров заявил, что сейчас ни один закон не обязывает пенсионеров совершать какие-то операции c использованием банковских карт, но есть несколько нюансов, когда выплаты могут приостановить. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам эксперта, пенсионеры долгие годы могут копить деньги на картах и тот факт, что человек не тратит выплаты, не послужит основанием для прекращения начислений.

Тем не менее выплата пенсий может быть прекращена по основаниям, указанным в ст.24 ФЗ «О страховых пенсиях».

Речь о неполучении наличных денег в течение шести месяцев подряд в отделении почты или через почтальона, подчеркнул адвокат.

Проверка будет организована, если банк по независящим от него причинам не может зачислить деньги пенсионеру. Для дальнейшего возобновления выплат получателю достаточно направить в Социальный фонд РФ заявление.

При этом если в течение шести месяцев с момента прекращения выплаты пенсий никаких действий от получателя не последует, то Соцфонд прекращает начислять пенсию, добавил Ветров. Одновременно с этим он обратил внимание, что с прекращением начислений россияне не теряют право на повторное назначение пенсионных выплат. Для последнего придется подать заявление.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о повышении социальных пенсий с 1 апреля.

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