Аналитик Васильев предрек укрепление рубля на следующей неделе

Рубль на следующей неделе будет постепенно укрепляться и торговаться в диапазоне 75–79 за доллар. Об этом «Российской газете» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Мы ожидаем, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 75–79 за доллар, 81–85 за евро и 10,8–11,3 за юань», — отметил Васильев.

По его словам, в начале следующей недели рубль будет укрепляться из-за налогового периода. То есть экспортеры будут стараться активнее продавать валюту и покупать рубли для того, чтобы рассчитаться с бюджетом.

Он добавил, что курс рубля также поддержат валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Минфин ежедневно продает юани на 5,4 млрд рублей, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета от реализации нефти и газа.

19 марта руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс» Роман Чечушков заявил, что в марте-апреле 2023 года возможно укрепление курса рубля. Российская валюта будет торговаться в диапазоне 72–75 рублей к доллару и 76–78 рублей к евро.