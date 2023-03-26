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Аналитики заявили о росте доле сделок с ИЖС в России до 27%

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Доля сделок с ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в России в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года выросла до 27%. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков «Метр квадратный» (М2).

За 11 месяцев прошлого года доля сделок с ИЖС составила 20%, а с декабря 2022-го по февраль 2023-го показатель вырос до 27%. В целом с января 2022-го по февраль 2023 года доля сделок с объектами ИЖС увеличилась в полтора раза. Наибольший рост отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — на 13 п.п. (с 20 до 33%).

По данным аналитиков, по итогам 2022 года средний чек по сделкам с ИЖС в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области был на уровне 21,1 млн рублей. В остальных же регионах этот показатель составил 6,2 млн рублей.

Генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев добавил, что объемы и доля ипотечного кредитования ИЖС в 2023 году будут расти, так как сейчас наблюдается высокий спрос. Кроме того, определенным стимулом роста будет и поддержка со стороны государства в виде различных льготных программ.

19 февраля газета «Известия» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи» писала, что спрос россиян на загородную недвижимость в феврале этого года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании уточнили, что россиян в равной степени интересуют земельные участки, дачи и загородные дома.

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