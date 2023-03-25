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Ирак выиграл у Турции многолетний процесс об экспорте нефти из Иракского Курдистана

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Depositphotos

Багдад выиграл у Анкары в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже многолетний процесс об экспорте нефти из автономного региона Иракский Курдистан. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на представителя иракской нефтяной отрасли.

«Турция официально проинформировала Ирак о том, что будет уважать арбитражное решение, вынесенное по делу об экспорте нефти из Иракского Курдистана», — отметил собеседник телеканала.

По его словам, Турция не позволит вывозить нефть Иракского Курдистана из приморского турецкого порта Джейхан без одобрения федерального иракского правительства в Багдаде.

Дело рассматривали почти 9 лет, с 2024 года. Багдад обратился с иском в суд после того, как турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAS начала экспорт нефти, доставленной из Иракского Курдистана, на мировой рынок без официального разрешения и согласия правительства Ирака.

Иракский Курдистан — это автономная область в составе Ирака на границе с Турцией. В ноябре 2022 года Военно-воздушные силы (ВВС) Турции возобновили авиаудары по территории Иракского Курдистана, расположенного на севере Ирака.

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