Leroy Merlin после передачи российскому менеджменту планирует открытие новых магазинов

Компания Leroy Merlin планирует открывать новые магазины после передачи сети магазинов российским владельцам. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

По его словам, Минпромторг будет содействовать компании в процессе передачи бизнеса.

Ранее сообщалось, что французская компания Leroy Merlin продаст все магазины в России, сообщает корпорация Adeo, которой принадлежит сеть магазинов.

В релизе отмечается, что после более чем 18 лет работы в России компания передается местному руководству. При этом рабочие места 45 тыс. сотрудников сохранятся, отметили в компании.

До этого сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка.

По словам двух источников, ЕЦБ не требует немедленного ухода, настаивая на формировании плана действий по сворачиванию деятельности банка на территории Российской Федерации. Один утверждает, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.