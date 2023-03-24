В России предложили установить общие подходы к расчету дохода семьи

Правительство предлагает установить общие подходы в расчете дохода семьи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он сообщил, что кабмин рассмотрит законопроект, который позволяет сформировать единые понятные гражданам критерии для получения социальной помощи, в том числе на основании соцконтракта.

Мишустин заявил, что правительство планирует и предлагает установить общие подходы к расчету дохода семьи и ее составу, по аналогии с теми, которые сейчас применяют при назначении единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка».

Глава кабмина также сообщил о подписании постановления, согласно которому будут изменены правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Мишустин отметил, что регионы получат право самостоятельно утверждать критерии, на основании которых будет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на квартплату. По его словам, в регионах лучше знают о ситуации в своей экономике и о доходах семей, а значит смогут обеспечить адресный подход при выделении соответствующих средств.

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