Японский экономист Цутида предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга

Японский экономист Ёсуке Цутида предупредил, что ведение боевых действий ведет к затягиванию разоренной Украины в долговую яму, из которой ей будет очень непросто выбраться. Анализ финансового положения страны был проделан экономистом в статье для японского издания JB Press.

В 2022 году дефицит бюджета Украины превысил уровень 2021 года на 362,5%. Это было связано с ростом расходов на 65,0% и ростом расходов на оборону в более чем шесть раз. Доля расходов на оборону в бюджете Украины в 2022 году составила 37,6%. На этом фоне внешний долг Украины вырос на 52,4% по сравнению с 2021 годом.

В настоящее время, отмечает Цутида, экономика Украины переведена на военные рельсы в большей степени, чем экономика России. Продолжать ведение войны ей позволяет финансовая помощь со стороны международного сообщества в лице Соединенных Штатов и их союзников. Однако эта помощь представляет собой долг, который необходимо погасить. По мере затягивания боевых действий объем этого долга будет расти, параллельно будут расти разрушения, на устранение которых также потребуются средства.

В этих условиях желательным для Украины вариантом являлась бы реструктуризация долга, то есть снижение ставки по кредиту, сокращение его объема и отсрочка платежей. Однако, как отмечает экономист, гарантировать то, что Запад пойдет на эти меры, нельзя, особенно с учетом того, что на Западе наблюдается «усталость от поддержки».

На этом фоне экономист призвал не забывать о том, что кредитором Украины являлись и китайские банки, которые также ожидают выплат. Уязвимость Украины перед Китаем Цутида назвал причиной того, что президент Владимир Зеленский потребовал личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что долг страны перед Западом может превысить ВВП в полтора раза.