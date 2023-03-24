«Ъ»: производитель кофе Jacobs может отказаться от использования этого названия в России

Концерн JDE Peet's из Нидерландов, производящий кофе под брендом Jacobs, может переименовать свою продукцию на российском рынке для упрощения ее продвижения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в качестве нового названия марки рассматриваются варианты Monarch и Milicano.

Уточняется, что окончательное решение по смене названия в компании пока не приняли.

По данным одного из собеседников газет, отказ от использования международного бренда в названии может дать возможность местному бизнесу больше возможностей для продвижения продукции на российском рынке.

По данным источников, российская структура концерна Tchibo GmbH может также переименовать Tchibo в Gold.

Ранее 43% россиян признались, что не могут ни дня провести без чашки кофе (а то и нескольких), еще 42% пьют кофе периодически, по мере необходимости. Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и Исследовательского Центра Зарплаты.ру.