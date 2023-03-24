«Ъ»: закупки зерна в госфонд России будут увеличены более чем втрое

Затоваривание российского рынка зерном из-за избытка урожая и проблем экспорта 23 марта фактически было признано общегосударственной проблемой. Власти анонсировали резкое расширение инструментария по регулированию зернового рынка. В кабмине РФ пришли к выводу о необхимости новых закупок зерна в госфонд — до 7 млн тонн (до 5% урожая). Об этом написала газета «Коммерсантъ».

«В краткосрочной перспективе такая мера стабилизирует цены и поддержит сельхозпроизводителей — но может вызвать у правительства сложности, когда зерно из госфонда надо будет продавать. Пока значительную часть избытков власти рассчитывают все же вывезти из страны: в ближайшее время в Белый дом будет внесен … «зерновой указ» — он фактически повторяет «газовый ультиматум ЕС» и, как рассчитывают власти, освободит агроэкспорт от санкционных ограничений», — следует из статьи.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме заявил о рекордном урожае зерна — 157 млн тонн. Он обеспечил 177,8% внутреннего спроса на зерно (при значении в 95% в доктрине продовольственной безопасности), заявил премьер.

«Одним из инструментов борьбы с резким падением цен и рентабельности АПК остается механизм закупочных интервенций, во время которых государство снимает «излишки» продукции с рынка, закупая их в госфонд. Последние такие закупки проводились в 2022 году: тогда в госфонд было закуплено 3 млн тонн зерна на 47,1 млрд руб. В 2023 году проводить новые закупки, несмотря на обращения участников рынка, власти не планировали», — говорится в статье.

Впрочем, в четверг курирующая российский агропромышленный комплекс вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство «рассматривает возможность» дополнительно закупить в госфонд до 7 млн тонн зерна. В 2023 году на это потребуется дополнительно 11 млрд. руб. финансирования, а в следующие два года – более 20 млрд. руб.

«Потолок» Госфонда в 10 млн. т был достигнут в 2010 г.