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Посол РФ Келин: торговля с Британией к июню 2022 года была почти «обнулена»

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что двусторонние хозяйственные связи России и Великобритании по итогам 2022 года фактически «обнулились». Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, сейчас двусторонняя торговля с Соединенным Королевством практически сведена на нет, поскольку антироссийские санкции коснулись почти всех направлений существовавших торговых отношений.

Как указал Келин, к июню 2022 года импорт в Великобританию из России был свернут на 97%, а экспорт в РФ сократился на 90%. Посол уточнил, что исключение составляли лишь закупки британской медицинской и фармакологической продукции, которая не попала под ограничительные меры.

В конце февраля британские власти ввели санкции в отношении российских банков, представителей власти и крупного бизнеса России. В санкционный список Лондона вошли глава министерства цифрового развития Максут Шадаев, 34 человека, связанные с компаниями «Ростех» и «Алмаз-Антей», а также руководители «Аэрофлота». Всего в список попали 92 физических и юридических лица, а число санкций Великобритании в отношении России превысило 1,5 тысячи.

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