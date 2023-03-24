Reuters: ЦБ Евросоюза давит на австрийский Raiffeisen Bank для ухода из России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

По словам двух источников, ЕЦБ не требует немедленного ухода, настаивая на формировании плана действий по сворачиванию деятельности банка на территории Российской Федерации. Один утверждает, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.

Как сообщается, пока Raiffeisen Bank не намерен предоставлять такой план, добавили источники, некоторые собеседники среди австрийских чиновников оценили действия ЕЦБ как необоснованное вмешательство.

Ранее сообщалось, что дочерняя структура австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International российский Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму валютного перевода для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.