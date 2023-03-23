Финансист Смакаев заявил о возросшей роли инвесторов из РФ после ухода западных участников рынка

Роль частных инвесторов на отечественном финансовом рынке резко повысилась после того, как западные участники его покинули. Об этом на Российском форуме финансового рынка заявил руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев, передает ТАСС.

«В прошлом году мы лишились западных инвесторов и в какой-то, наверное, обозримой перспективе их не увидим. Кто остался в игре? После ухода иностранных инвесторов важную роль будут играть банки, финансовые институты и частные инвесторы, на которых, в принципе, у нас вся надежда», — отметил Смакаев.

По его словам, сейчас интерес инвесторов к финансовым рынкам снижается. Кроме того, в первом полугодии 2022 года произошел сильный обвал рынка. Вследствие чего инвесторы разочаровались и начали покидать его, а из-за роста депозитных ставок произошло переливание средств в банковские вклады.

Он добавил, что со временем, как фондовый рынок начал восстанавливаться, физлица стали возвращаться. При этом еще больше стимулировать их возвращение можно при помощи налоговых льгот по отдельным видам ценных бумаг.

20 февраля агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение руководителя службы исследований сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter Марии Игнатовой сообщило, что число вакансий в России для инвестиционных аналитиков и брокеров снизилось на 20% в 2022 году относительно показателя 2021 года.