Правительство решило рассмотреть законопроект о создании СЭЗ в новых регионах России

Правительство на заседании 24 марта собирается рассмотреть законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России. Об этом во время выступления в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах и внесем его в Государственную думу. Рассчитываю на поддержку этого проекта депутатами», — отметил Мишустин.

По его словам, экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны быть восстановлены и перезапущены, с модернизацией предприятий. При этом часть вопросов может быть решено при наличии текущих мер поддержки со стороны государства. Они будут дополнены специальными мерами в плане налогового стимулирования.

21 марта РБК, ссылаясь на полученный документ писал, что Минстрой разработал законопроект, который предполагает создание СЭЗ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В документе указали, что принятие законопроекта позволит «обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов». СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 года.