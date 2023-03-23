Мишустин заявил, что иностранным компаниям в России работалось и работается комфортно

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного выступления правительства в Государственной думе обратился к иностранным инвесторам, которые, несмотря на санкционное давление в отношении РФ, решили остаться в России. Трансляция ведется на youtube-канале российского правительства.

Мишустин отметил, что, вопреки всем ограничениям и дискриминационным мерам, с которыми пришлось столкнуться российскому бизнесу на Западе, в РФ зарубежным компаниям работалось и работается комфортно. Глава правительства отметил, что Российская Федерация остается открытой для перспективных проектов, подчеркнув, что «тех, кто решит реализовать их в нашей стране, – будем поддерживать».

«Если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей», — сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что по России в прошлом году был нанесен сильнейший санкционный удар.