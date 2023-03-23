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Центробанк РФ разместил на закупочной платформе запрос на обучение сотрудников китайскому

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Центральный Банк России разместил на закупочной платформе «Сбербанк-АСТ» запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Информация об этом следует из данных платформы.

В заявке отмечается, что ЦБ запрашивает оказание образовательных (консультационных) услуг на тему «Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень)». Предусматривается общий объем в 288 академических часов для каждой группы за два года обучения.

Ранее стало известно, что российский Центробанк начнет устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, кроме доллара, евро и юаня.

В том числе нововведение относится к вьетнамскому донгу, новозеландскому доллару, грузинскому лари, египетскому фунту, катарскому риалу, сербскому динару, индонезийскому рупию, таиландскому бату, дирхаму Объединенных Арабских Эмиратов.

Во второй половине ноября 2022 года агентство «Прайм» со ссылкой на результаты опроса сервиса Moneyman сообщило, что среди россиян в 2022 году заметно вырос интерес к валютам «дружественных» стран. Среди наиболее популярных расчетных единиц — китайский юань, казахстанский тенге и арабский дирхам.

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