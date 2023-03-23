Конституционный суд: посуточную сдачу квартиры нельзя приравнивать к гостиничным услугам

Конституционный суд РФ постановил, что посуточная сдача частной квартиры не может автоматически приравниваться к гостиничным услугам. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

«Собственник жилого помещения вправе сдавать его по договору найма для проживания гражданам на срок, не превышающий пяти лет. Минимальный срок такого договора законодательством не установлен», — говорится в постановлении суда.

При этом подчеркивается, что право собственника распоряжаться своим имуществом может быть ограничено «федеральным законом, в частности, для защиты прав и законных интересов других лиц».

Суд призвал Федеральное собрание «принять меры к урегулированию особенностей краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах, поддерживая необходимый баланс интересов всех участников таких правоотношений».

Вопрос о рассмотрении конституционности статьи 17 Жилищного кодекса РФ, позволяющей приравнивать посуточную сдачу к гостиничным услугам, был рассмотрен по жалобе предпринимателя П.Е. Бахирева.

Жалоба была подана бизнесменом после того, как суд общей юрисдикции запретил ему использовать квартиры в многоквартирном доме для посуточной сдачи в аренду, приравняв это к гостиничным услугам. Мужчина занимается сдачей квартир в центре Пскова в аренду, в том числе краткосрочную. Жители многоквартирного дома подали в суд на предпринимателя из-за того, что арендаторы вели себя слишком громко.

Ранее сообщалось, что за 2022 год цены на краткосрочную аренду квартир в России увеличились на 25%. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в городах-миллионниках за год выросла до 3,49 тыс. руб. за сутки. При этом в начале 2023 года спрос на посуточную аренду на 75% превысил уровень прошлого года.