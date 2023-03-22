Энергетик Тофилат предрек гуманитарную катастрофу из-за отказа Молдавии от газа из России

При полном отказе Молдавии от российских поставок газа может произойти гуманитарная катастрофа. Об этом в эфире телеканала «Молдова -1» заявил эксперт в области энергетики, бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат.

«Сегодня самая большая проблема Молдавии заключается в том, что она зависит от энергетических и электрических сетей, проходящих через Приднестровский регион. Без российского газа «Молдавская ГРЭС» остановится. А потом мы проснемся с гуманитарным кризисом», — отметил Тофилат.

Он добавил, что расторжение или пересмотр контракта с российской стороной сейчас невозможен. Речь идет о том, что свыше 250 тыс. жителей Приднестровья могут остаться без дешевого топлива. При этом Кишинев, с другой троны, зависит от электроэнергии Молдавской ГРЭС.

21 марта глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов объяснил, что сейчас стоимость топлива, который РФ поставляет в Молдавию, почти сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе. Поэтому правительство Молдавии захотело изменить условия поставок газа в страну российской компанией «Газпром».

До этого Парликов заявил, что не исключает прекращения поставок газа из России. Парликов поделился, что правительство рассматривает такой вариант развития событий.